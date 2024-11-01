«Монако» — «Анже»: Головин выйдет в стартовом составе на матч 10-го тура Лиги 1

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Абделатиф Херраджи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команды:

«Монако»: Маецки, Керер, Синго, Аклиуш, Камара, Энрике, Головин, Эмболо, Минамино, Иленикена, Дьятта.

«Анже»: Фофана, Аркюс, Лефор, Бьюмла, Анен, Аолу, Абделли, Эль-Мелали, Белькебла, Аллевина, Ньяне.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 20 очков за девять матчей. «Анже» заработал семь очков и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 23 очка за девять игр.

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