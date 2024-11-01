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Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Санчо не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Санчо не сыграет с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что полузащитник Джейдон Санчо не сможет принять участие в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» по условиям арендного соглашения. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы выглядим хорошо. Все игроки доступны. За исключением Джейдона, он последние несколько дней болел, но всё равно не сможет играть по условиям аренды», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Джейдон Санчо провёл пять матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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