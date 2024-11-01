Тренер «Челси» Мареска рассказал, что Санчо не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что полузащитник Джейдон Санчо не сможет принять участие в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» по условиям арендного соглашения. Встреча пройдёт в воскресенье, 3 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

«Мы выглядим хорошо. Все игроки доступны. За исключением Джейдона, он последние несколько дней болел, но всё равно не сможет играть по условиям аренды», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии 24-летний Джейдон Санчо провёл пять матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.