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Заза Джанашия: ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита — «Спартак» играет очень плохо

Заза Джанашия: ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита — «Спартак» играет очень плохо
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА подходит к дерби в роли фаворита, ведь «Спартак» сейчас играет очень плохо. Но обе команды являются профессиональными клубами, которые хорошо подготовятся к этому матчу. Мне кажется, ЦСКА выиграет, потому что находится в более лучшем состоянии. Поражение в дерби для «Спартака» будет очень плохим результатом, потому что увеличится отрыв до 14 очков до первого места. А также в этом дерби на первый план выйдет дуэль Николича и Станковича», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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