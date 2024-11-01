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Мареска объяснил, почему Фернандес не выходил в старте «Челси» в последних матчах АПЛ

Мареска объяснил, почему Фернандес не выходил в старте «Челси» в последних матчах АПЛ
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Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что он полностью доверяет аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу, и объяснил, почему тот не выходил на поле в основном составе в последних матчах английской Премьер-лиги.

«Я по-прежнему доверяю Энцо. Нет ни одной причины в мире, по которой я мог бы потерять доверие к нему. Причина, по которой он не играет в Премьер-лиге, заключается в том, что в данный момент я принимаю другое решение. Я на 100% уверен в Энцо.

Знаю, что в данный момент вы ищете какие-то другие причины, по которым Энцо не выходит в стартовом составе, но всё очень просто. В данный момент он не играет, у нас так много матчей, что он наверняка будет играть в будущем», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В матчах с «Ливерпулем» (1:2) и «Ньюкаслом» (2:1) Энцо Фернандес выходил на замену.

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