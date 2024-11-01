ЭСК: судья правильно удалил Сенхаджи в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного судьи матча 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Факел» (0:0) Кирилла Левникова, удалившего защитника воронежской команды Райана Сенхаджи на 66-й минуте встречи.

«По мнению всех членов комиссии, в момент нарушения правил, а именно первоначального воздействия, нападающий имеет явную возможность забить гол.

Игрок ЦСКА мог выходить один на один с вратарём соперника, так как мяч находился под его контролем, направление движения атакующего игрока и мяча было по центру к воротам, расстояние до ворот было небольшим, а позиция партнёров защитника не позволяла в этот момент вступить в единоборство за мяч с нападающим, если бы против него не были нарушены правила игры.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока «Факела» за лишение соперника явной возможности забить гол», — написано на сайте РФС.

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