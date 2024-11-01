В «Байере» не верят, что Алонсо уйдёт в «Сити», несмотря на конкретный интерес англичан

«Манчестер Сити» проявил конкретный интерес к главному тренеру «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «горожане» заинтересованы в приглашении испанского специалиста в случае возможного ухода из клуба действующего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Однако в «Байере» считают, что Алонсо возглавит мадридский «Реал», являющийся фаворитом в борьбе за его подписание грядущим летом. Кроме того, уход испанского тренера в «Королевский клуб» повысит шансы на трансфер атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца в «Реал».

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