«ПСЖ» хочет купить Винисиуса, чтобы отомстить «Реалу» за переход Мбаппе — Relevo

«ПСЖ» крайне заинтересован в приобретении 24-летнего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи испытывает желание отомстить «Королевскому клубу» за переход нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» минувшим летом.

Подчёркивается, что в стане «сливочных» не хотят допустить ситуации с Винисиусом, схожей с Мбаппе в «ПСЖ», когда дорогостоящий футболист покинул клуб бесплатно. В связи с этим «Реал» ведёт работу над пролонгацией трудового соглашения с бразильским футболистом, заканчивающегося летом 2027 года.

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