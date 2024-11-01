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«Только на бензин столько уходит». Игрок «Пари НН» Майга — о словах Латышонка про 30 тысяч

«Только на бензин столько уходит». Игрок «Пари НН» Майга — о словах Латышонка про 30 тысяч
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга отреагировал на слова голкипера санкт-петербургского «Зенита» Евгения Латышонка, что ему для жизни хватает 30 тысяч рублей в месяц.

«Латышонок сказал что живёт на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живёт один, и за него всё делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало», — приводит слова Майга Sport24.

29-летний Мамаду Майга выступает за «Пари НН» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист не принимал участия в матчах, так как продолжает восстановление после травмы. Действующее трудовое соглашение Мамаду с клубом рассчитано до июня 2027 года.

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