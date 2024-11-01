Глава «Динамо» Гафин прокомментировал ничью в матче с «Ростовом»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«К сожалению, «Динамо» не удалось дома победить «Ростов». У нас были моменты, чтобы завершить игру в свою пользу, но, к сожалению, не реализовали несколько очень хороших эпизодов. Будем реабилитироваться — у нас следующий матч дома.

Нельзя сказать, что это обидная ничья. Те футболисты, которые были на поле в обеих командах, сражались достойно», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.