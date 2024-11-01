Тренер «Ростова» Карпин — о матче с «Динамо» Москва: много пропускаем и мало забиваем

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который закончился со счётом 1:1.

«Если вы следите за нами, то знаете, какие у нас проблемы, — много пропускаем и мало забиваем. Результат 1:1 — нормальный для нас. Понятно, что нет удовлетворения. Нам нужны очки. «Динамо» борется наверху таблицы, ребятам надо сказать спасибо. Физическую нагрузку получили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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