Глава «Динамо» Гафин рассказал о сроке возвращения Бителло после перелома ребра

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сроках возвращения бразильского полузащитника Бителло после перелома ребра, полученного в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

«У Бителло перелом ребра после столкновения в одном из эпизодов в игре с «Химками». Надо у врачей спрашивать о сроках восстановления. Насколько я знаю, он пропустит порядка несколько игр», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр.