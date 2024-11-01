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Глава «Динамо» Гафин рассказал о сроке возвращения Бителло после перелома ребра

Глава «Динамо» Гафин рассказал о сроке возвращения Бителло после перелома ребра
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о сроках возвращения бразильского полузащитника Бителло после перелома ребра, полученного в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

«У Бителло перелом ребра после столкновения в одном из эпизодов в игре с «Химками». Надо у врачей спрашивать о сроках восстановления. Насколько я знаю, он пропустит порядка несколько игр», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр.

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