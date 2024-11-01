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Генеральный директор «Динамо» высказался об ошибке Лунёва в матче с «Ростовом»

Генеральный директор «Динамо» высказался об ошибке Лунёва в матче с «Ростовом»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ошибку голкипера Андрея Лунёва в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Что касается ошибки Лунёва, то ошибки бывают, особенно когда мяч быстро разыгрывается. Мы должны помнить, сколько Лунёв спасал. Сегодняшний итог — результат всей команды. По игре и самоотдаче вопросов нет. Играли с преимуществом, но такое бывает, сегодня погода тяжёлая», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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