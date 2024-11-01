Карпин: поддержка болельщиков приятна, но очков это «Ростову» не добавляет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поддержке болельщиков в свой адрес в начале матча 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).

«В начале матча слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Приятно, но очков это нам не добавляет. Лучше бы дали очки», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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