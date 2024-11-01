Карпин: поддержка болельщиков приятна, но очков это «Ростову» не добавляет
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поддержке болельщиков в свой адрес в начале матча 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24' 1:1 Кутицкий – 26'
«В начале матча слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Приятно, но очков это нам не добавляет. Лучше бы дали очки», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.
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