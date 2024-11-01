Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, с чем связана серия из восьми матчей без побед во всех турнирах. Сегодня, 1 ноября, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Связано и с кризисом, и с невезением, что не выигрываем матчи. Для чего вам нужен ответ? Я же не буду делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде, только за матч с «Акроном», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Валерия Карпина 14 набранных очков после 14 сыгранных туров. В Кубке России ростовчане заняли второе место в группе В, набрав 11 очков.