Пивоваров: было обидно, что Нгамалё не попал на последних минутах в матче с «Ростовом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об опасном моменте нападающего бело-голубых Муми Нгамалё на последних минутах матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который закончился со счётом 1:1.

«Было сожаление, когда Нгамалё не попал на последних минутах. Из моих уст не было нецензурной брани из-за этого. Было очень обидно, что не использовали такой момент», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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