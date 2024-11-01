«Ростов» не смог одержать победу в седьмом матче РПЛ подряд
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Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1) стал седьмой подряд игрой «Ростова» в этом турнире, в котором подопечные Валерия Карпина не смогли одержать победу.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24' 1:1 Кутицкий – 26'
Последний раз в чемпионате России «Ростов» одерживал победу в матче 7-го тура с «Факелом», который состоялся 1 сентября.
После 14 игр Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 14 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Химками». Матч состоится 9 ноября. Он пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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