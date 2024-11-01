«Ростов» не смог одержать победу в седьмом матче РПЛ подряд

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1) стал седьмой подряд игрой «Ростова» в этом турнире, в котором подопечные Валерия Карпина не смогли одержать победу.

Последний раз в чемпионате России «Ростов» одерживал победу в матче 7-го тура с «Факелом», который состоялся 1 сентября.

После 14 игр Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 14 очков и на текущий момент занимает восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Химками». Матч состоится 9 ноября. Он пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме Валерий Карпин высказался о серии «Ростова» без побед

Самые титулованные футбольные клубы России: