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«Реал» провёл переговоры с Вирцем, «Байер» хочет сохранить игрока в клубе — Плеттенберг

«Реал» провёл переговоры с Вирцем, «Байер» хочет сохранить игрока в клубе — Плеттенберг
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Мадридский «Реал» провёл переговоры с окружением 21-летнего атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на переговорный процесс с немецким футболистом, «сливочные» ещё не общались с леверкузенским клубом. В «Байере» надеются, что Вирц продлит контракт, заканчивающийся летом 2027 года, и останется в команде. При этом «фармацевты» предпочитают, чтобы Вирц перешёл в «Реал», а не в мюнхенскую «Баварию».

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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