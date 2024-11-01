Нападающий «Динамо» Тюкавин: в раздевалке после матча с «Ростовом» подбодрили Лунёва

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). команда подбодрила голкипера Андрея Лунёва, допустившего ошибку, которая привела к пропущенному голу.

«В раздевалке подбодрили Лунёва. Ничего страшного не произошло. Разберём моменты и будем двигаться дальше», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.