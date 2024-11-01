Андрей Лунёв: очку может радоваться «Ростов», но нам хотелось бы победить

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Для нас не очень хороший результат в матче с «Ростовом», учитывая, что у нас были хорошие моменты. Этому очку может радоваться «Ростов», но нам хотелось бы победить.

Было забито не так много голов, потому что в защите сыграли более-менее с высокой концентрацией и не привозили каких-то моментов», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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