Андрей Лунёв высказался о результативной ошибке в матче с «Ростовом»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о своей результативной ошибке в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Был игрок в середине, я ему отдал пас. Возможно, я отдал неточную передачу, поэтому произошёл перехват и мы пропустили гол», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.