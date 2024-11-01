Андрей Лунёв: зачем мне поддержка после ошибки? Это рабочий момент

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что не нуждается в поддержке после своей результативной ошибке в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Зачем мне поддержка после ошибки? Это рабочий момент, ошибки бывают», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.