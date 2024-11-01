«Вообще ******». Марцел Личка прокомментировал ничью с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка допустил нецензурное слово, высказываясь о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором его подопечные сыграли со счётом 1:1.

«У нас была прагматичная игра. Мы били вперёд и смотрели, что будет. Это вообще ******. Катастрофа», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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