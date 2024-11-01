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Карпин недоумевал, Сутормин держал Гладышева. Яркие фото с матча «Динамо» — «Ростов»

Карпин недоумевал, Сутормин держал Гладышева. Яркие фото с матча «Динамо» — «Ростов»
«Динамо» — «Ростов»
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1 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало «Ростов». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко вывел свою команду вперёд, воспользовавшись ошибкой голкипера «Динамо» Андрея Лунёва. Уже через две минуты полузащитник бело-голубых Александр Кутицкий сравнял счёт.

«Был игрок в середине, я ему отдал пас. Возможно, я отдал неточную передачу, поэтому произошёл перехват и мы пропустили гол», — объяснил свою ошибку Лунёв.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На данный момент «Динамо» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, набрав 27 очков в 14 матчах. «Ростов» (14) — на восьмом месте. Остальные команды еще не провели встречи 14-го тура.

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