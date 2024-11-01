Руслан Нигматуллин разобрал пропущенный гол «Динамо» после ошибки Лунёва
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об ошибке голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24' 1:1 Кутицкий – 26'
«Что касается ошибки Лунёва в матче с «Ростовом», то это самая частая ошибка, которая случается с вратарями в российском футболе. Это связано с новыми командными требованиями для вратарей. То есть голкипер становится полноценным полевым игроком, и его очень часто наказывают за такие ошибки», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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