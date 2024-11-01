Комличенко: в матче с «Динамо» заработали заслуженное очко — могли выиграть и проиграть

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который завершился со счётом 1:1.

«Не хорошо и не плохо отреагировали на ничью с «Динамо». Мы хотели выиграть, но на сегодняшний день имеем очко. Тяжело сказать, что в этом матче мы потеряли очки — была боевая игра. Можно сказать, что это заслуженное очко, потому что могли выиграть и проиграть», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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