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Комличенко: в матче с «Динамо» заработали заслуженное очко — могли выиграть и проиграть

Комличенко: в матче с «Динамо» заработали заслуженное очко — могли выиграть и проиграть
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился мнением о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который завершился со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Не хорошо и не плохо отреагировали на ничью с «Динамо». Мы хотели выиграть, но на сегодняшний день имеем очко. Тяжело сказать, что в этом матче мы потеряли очки — была боевая игра. Можно сказать, что это заслуженное очко, потому что могли выиграть и проиграть», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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