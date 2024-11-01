Нападающий «Ростова» Комличенко: нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся
Поделиться
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ставший автором единственного гола своей команды, прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24' 1:1 Кутицкий – 26'
«Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе «Динамо». Тем более мы через две минуты сразу же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось.
В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Валерий Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:17
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:33
-
21:33
-
21:21
-
21:21
-
21:17
-
21:16
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:46
-
20:40
-
20:40
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17