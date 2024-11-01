Нападающий «Ростова» Комличенко: нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ставший автором единственного гола своей команды, прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе «Динамо». Тем более мы через две минуты сразу же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось.

В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Валерий Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.