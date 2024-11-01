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Нападающий «Ростова» Комличенко: нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся

Нападающий «Ростова» Комличенко: нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ставший автором единственного гола своей команды, прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе «Динамо». Тем более мы через две минуты сразу же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось.

В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Валерий Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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