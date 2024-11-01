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Николай Комличенко: оборона «Ростова» не разрознена — все не в лучшей форме

Николай Комличенко: оборона «Ростова» не разрознена — все не в лучшей форме
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о безвыигрышной серии команды в РПЛ, которая составляет семь матчей.

«Много компонентов, из-за которых нам не удаётся одержать победу: где-то не залетает, где-то пропускаем глупые голы. Нельзя сказать, что наша оборона играет разрозненно, просто все сейчас не в лучшей форме. Когда все будут в оптимальной форме, то будет больше дисциплины», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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