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Игрок «Ростова» Комличенко: слова Карпина об отставке никак не отражаются на команде

Игрок «Ростова» Комличенко: слова Карпина об отставке никак не отражаются на команде
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что команда справится с задачей не вылететь из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона, а также отреагировал на слова Валерия Карпина о возможной отставке с поста главного тренера ростовчан.

«Конечно, справимся с задачей не вылететь из РПЛ. После слов Карпина об отставке всё продолжается в рабочем порядке, это никак не отражается на команде», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Валерия Карпина 14 набранных очков после 14 матчей.

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