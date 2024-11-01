Компани поделился мнением о Дэвисе, интересующем мадридский «Реал»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о левом защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, контракт которого с мюнхенским клубом заканчивается грядущим летом.

«Он абсолютный топ-игрок. Дэвис может подняться ещё на ступеньку выше. На текущий момент он также демонстрирует стабильный уровень», — приводит слова Компани журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее активный интерес к канадскому футболисту проявляет мадридский «Реал». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

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