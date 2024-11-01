Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани поделился мнением о Дэвисе, интересующем мадридский «Реал»

Компани поделился мнением о Дэвисе, интересующем мадридский «Реал»
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о левом защитнике «Баварии» Альфонсо Дэвисе, контракт которого с мюнхенским клубом заканчивается грядущим летом.

«Он абсолютный топ-игрок. Дэвис может подняться ещё на ступеньку выше. На текущий момент он также демонстрирует стабильный уровень», — приводит слова Компани журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее активный интерес к канадскому футболисту проявляет мадридский «Реал». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Переход Дэвиса в «МЮ» маловероятен из-за больших запросов игрока по зарплате — Фальк

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android