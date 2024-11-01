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Защитник «Ростова» Мелёхин прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Защитник «Ростова» Мелёхин прокомментировал ничью в матче с «Динамо»
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о матче 14-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Ничего особенного перед игрой с «Динамо» не было, настраивались, как на другие матчи. Просто готовились, ничего необычного. Тюкавин — центральный нападающий, поэтому он всегда играет рядом с центральным защитником. По факту Тюкавин забил, но гол отменили из-за офсайда. Он является хорошим нападающим.

Что касается результата, то у нас очко в копилке. А очко есть очко. По ощущениям хотелось выиграть, и рассчитывали на победу, поэтому сложно говорить об эмоциях», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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