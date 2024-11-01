Защитник «Ростова» Мелёхин прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о матче 14-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

«Ничего особенного перед игрой с «Динамо» не было, настраивались, как на другие матчи. Просто готовились, ничего необычного. Тюкавин — центральный нападающий, поэтому он всегда играет рядом с центральным защитником. По факту Тюкавин забил, но гол отменили из-за офсайда. Он является хорошим нападающим.

Что касается результата, то у нас очко в копилке. А очко есть очко. По ощущениям хотелось выиграть, и рассчитывали на победу, поэтому сложно говорить об эмоциях», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.