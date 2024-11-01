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Защитник «Ростова» Мелёхин: слова Карпина об отставке? Впервые услышал это от вас

Защитник «Ростова» Мелёхин: слова Карпина об отставке? Впервые услышал это от вас
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился мнением о словах главного тренера команды Валерия Карпина о возможной отставке с этой должности.

«Слова Карпина об отставке? Если честно, то впервые услышал это от вас», — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Карпин занимает должность главного тренера «Ростова» с 2017 по 2021 год и с 2022 года. После 14 матчей Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Георгиевича набрали 14 очков и на текущий момент занимают восьмое место. В следующем туре подопечные Карпина встретятся с «Химками». Матч состоится 9 ноября. Он пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

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