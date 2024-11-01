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Дмитрий Булыкин: плохая реализация моментов не даёт «Динамо» набрать ход и мощь

Дмитрий Булыкин: плохая реализация моментов не даёт «Динамо» набрать ход и мощь
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Динамо» в матче с «Ростовом» должно было забивать больше, но динамовцы не забили и пропустили после ошибки. У нас вратари такого уровня, что любой, кто будет разыгрывать мяч ногами, будет ошибаться. Голкиперы не умеют этого делать, а также им не помогают защитники. Если вратарей продолжать напрягать и ловить на ошибках, то голов будет больше.

Если «Динамо» не пропустило бы, то у них игра была бы намного лучше. Но так как они пропустили, то им нужно было отыгрываться. Уже после забитого гола динамовцы успокоились, думая, что забьют ещё, но при созданных моментах больше не забили. Все говорят, что «Динамо» не хватает мощи и ярких действий, чтобы вытаскивать матчи и забирать три очка. Плохая реализация собственных моментов не даёт «Динамо» набрать свой ход, мощь и очки, которые от них все ждут. Можно сказать, что это упущенная победа для «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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