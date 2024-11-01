«Аль-Ахли» предпримет новую попытку купить Куртуа грядущим летом — Football Espana

Грядущим летом саудовский «Аль-Ахли» предпримет новую попытку приобрести 32-летнего вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Об этом сообщает Football Espana в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Ахли» уже пытался подписать бельгийского футболиста минувшим летом, однако он ответил отказом на предложение саудовского клуба.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 12 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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