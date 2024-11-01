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«Он пример того, как надо играть». Миралем Пьянич назвал имя своего любимого футболиста

«Он пример того, как надо играть». Миралем Пьянич назвал имя своего любимого футболиста
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, что бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан является его любимым футболистом.

«Кто мой любимый футболист? Зидан. Меня вдохновляет его элегантность на поле. Он настоящий пример того, как надо играть в футбол», — приводит слова Пьянича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Пьянич перешёл в московский ЦСКА в сентябре. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. За свою карьеру Миралем также успел поиграть за «Барселону», «Ювентус», «Рому», «Лион», «Бешикташ» и «Шарджу» из ОАЭ.

После 13 сыгранных матчей московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся со «Спартаком». Матч состоится 2 ноября, начало — в 20:45 мск.

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