Игорь Корнеев: Станкович жёстко недотягивает до уровня «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович пока жёстко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков. Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и с тем, что у руля слабый тренер», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Сербский специалист возглавил «Спартак» весной 2024 года. Ранее Станкович возглавлял итальянскую «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош». На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей.