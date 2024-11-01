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«Аль-Наср» с Роналду не смог обыграть «Аль-Хиляль» в матче 9-го тура Про-Лиги

Завершился матч 9-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На первой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. На 77-й минуте хавбек «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич восстановил равновесие.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 19 очков за девять матчей. «Аль-Хиляль» заработал 25 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Аль-Иттихад», у которого 24 очка за девять игр.

В минувшем туре «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3). «Аль-Хиляль» победил «Аль-Таавун» со счётом 2:0.

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