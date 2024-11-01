«Монако» с Головиным проиграл дома «Анже» в матче 10-го тура Лиги 1

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Анже». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступил Абделатиф Херраджи. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Анже». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте единственный гол в игре забил полузащитник гостей Жан-Эде Аолу.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 20 очков за 10 матчей. «Анже» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 23 очка за девять игр.

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