Тренер «Динамо» Личка: во втором тайме с «Ростовом» футбол ушёл непонятно куда

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Я не доволен результатом. Доволен первым таймом, когда команда хотела играть в футбол и старалась искать дыры в обороне «Ростова». Гости дисциплинированно играли, садились в низкий блок, который был достаточно подвижным, и нам сложно было проходить в штрафную. Хорошо, что после пропущенного голы мы спокойно продолжили играть и быстро отыгрались.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали действовать в таком же ключе, использовали игру на флангах, обыгрывали один в один. Но во втором тайме мы начали просто бить мяч вперёд, а футбол ушёл непонятно куда. Осталась одна борьба с подборами мяча. В конце мы играли на фарт, ждали какого-то рикошета и удачу, но не было изобретательности и нужных футбольных качеств», — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.