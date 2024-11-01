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Тренер «Динамо» Личка: во втором тайме с «Ростовом» футбол ушёл непонятно куда

Тренер «Динамо» Личка: во втором тайме с «Ростовом» футбол ушёл непонятно куда
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Я не доволен результатом. Доволен первым таймом, когда команда хотела играть в футбол и старалась искать дыры в обороне «Ростова». Гости дисциплинированно играли, садились в низкий блок, который был достаточно подвижным, и нам сложно было проходить в штрафную. Хорошо, что после пропущенного голы мы спокойно продолжили играть и быстро отыгрались.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали действовать в таком же ключе, использовали игру на флангах, обыгрывали один в один. Но во втором тайме мы начали просто бить мяч вперёд, а футбол ушёл непонятно куда. Осталась одна борьба с подборами мяча. В конце мы играли на фарт, ждали какого-то рикошета и удачу, но не было изобретательности и нужных футбольных качеств», — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.

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