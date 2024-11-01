В «Сантосе» заявили, что Неймар вернётся в клуб летом 2025 года

Вице-президент совета директоров «Сантоса» Нико Освальдо заявил, что переговоры с бывшим нападающим клуба Неймаром почти завершены, и в ближайшие месяцы 32-летний футболист вернётся в команду.

«Неймар прибудет в «Сантос» в июне. Это тот разговор, на тему которого мы общаемся. Он вернётся», — приводит слова Освальдо Football Espana.

Неймар является воспитанником «Сантоса». Он выступал за взрослую команду бразильского клуба с 2009 по 2013 года. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами.

На текущий момент нападающий играет за «Аль-Хиляль», контракт с которым у него рассчитан до лета 2025 года.

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