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Миралем Пьянич сравнил Роналду и Месси, с которыми ранее вместе играл

Миралем Пьянич сравнил Роналду и Месси, с которыми ранее вместе играл
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду, с каждым из которых ранее играл вместе. Напомним, Пьянич выступал вместе с португальцем в «Ювентусе», а с аргентинцем играл в составе «Барселоны».

— Ты играл в одной команде и с Месси, и с Роналду, поэтому вечный вопрос: кто из них круче?
— Сложно ответить, но, безусловно, это лучшие футболисты, которых мы могли видеть за последние 20 лет. Тут без всяких сомнений. У меня была возможность играть с каждым из них, и мне нравилось, как они выкладываются. Я лично убедился в их профессионализме. Мне было приятно делить с ними одну раздевалку.

— Расскажи по одной истории про Лионеля и про Криштиану.
— Криштиану очень трудолюбивый. Он каждый день заботился о своём теле, о каждой детали, поэтому я совсем не удивляюсь, что он и сейчас находится в такой прекрасной форме. Да, у него бывали и неудачные игры. Если мяч после его удара летит мимо, он не бросает играть. У него потрясающая сила духа, которую вы не найдёте ни у кого.

А Месси совершенно другой, он простой. Мне кажется, когда он просыпается, то говорит себе: «Я забью сегодня три мяча». Потом выходит на поле и забивает три. Феномен! Когда ты наблюдаешь за ним, постоянно говоришь: «Вау!». И дальше просто наслаждаешься каждой тренировкой с ним, — приводит слова Пьянича официальный сайт ЦСКА.

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