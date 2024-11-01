Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи о возможном переходе Неймара в клуб

Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи о возможном переходе Неймара в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о потенциальном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в американский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист уже купил недвижимость в Майами.

«Нельзя так легко и свободно говорить о том, может ли игрок перейти в другой клуб. Когда речь идёт о подобных вещах, нужны более весомые аргументы [чем покупка недвижимости]. Нельзя рассуждать об этом [о переходе футболиста] только потому, что он купил здесь дом или потому, что его девушка из Форт-Лодердейла (курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Мартино Goal.

Материалы по теме
В «Сантосе» заявили, что Неймар вернётся в клуб летом 2025 года

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android