Джеррард ответил на критику людей, призывающих его покинуть пост тренера «Аль-Иттифака»

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отреагировал на критику в свой адрес, обрушившуюся на 44-летнего специалиста на фоне не лучших результатов команды. Ранее болельщики и саудовские журналисты призвали Джеррарда уйти в отставку.

«На моём месте любой будет сталкиваться с разочарованием болельщиков, если учитывать последние результаты. Я должен взять ответственность на себя. Продолжу бороться и работать, чтобы улучшить результаты.

Я не реагирую и не беспокоюсь слишком сильно из-за чьего-либо мнения в социальных сетях. Мой приоритет — этот клуб. Прислушиваюсь к людям внутри команды и продолжаю поддерживать своих игроков.

Я встречаюсь с господином Хатемом после каждой игры (Хатем Элмесихел — вице-президент «Аль-Иттифака». — Прим. «Чемпионата»), и мы обсуждаем футбол, будь то победа, поражение или ничья. У нас фантастическая поддержка: со стороны меня, персонала и представителей правления команды», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

После восьми туров саудовского чемпионата «Аль-Иттифак» набрал 11 очков и занимает 10-е место.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: