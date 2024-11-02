Рахимич: «Зенит» — большой клуб, но ЦСКА — «Спартак» — самая принципиальная игра в России

Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич заявил, что «Спартак» был его любимым соперником, а также поделился воспоминаниями об атмосфере на матчах с красно-белыми.

— Любимый был соперник?

— Самый принципиальный. Ведь ЦСКА — «Спартак» — крупнейшее дерби России. Мы с уважением относились ко всем командам, но старались побеждать везде, где бы ни играли.

— На красно-белых настрой был мощнее, чем на «Зенит»?

— «Зенит» — тоже большая команда с богатыми традициями, и сегодня она это в полной мере показывает. Но мне кажется, ЦСКА — «Спартак» — самая принципиальная игра в России.

Мне кажется, меньше 60 тысяч человек на дерби в «Лужниках» никогда не собиралось. Каждая такая игра со «Спартаком» была по-своему принципиальной и значимой, но дерби в такой атмосфере — это просто фантастика! — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Элвиром Рахимичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.