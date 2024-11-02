Тен Хаг опубликовал прощальное письмо после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опубликовал прощальное письмо после того, как в понедельник, 28 октября, был уволен с этого поста.

«Дорогие болельщики,

позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Будь то игра вдали

далеко от дома или в тяжёлом матче на «Олд Траффорд», ваша поддержка всегда была непоколебимой. Атмосфера на «Олд Траффорд всегда была потрясающей благодаря вам. Я чувствовал это много раз.

Я всегда с удовольствием встречался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Ходить по улицам и общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США было невероятно — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» особенным. Хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне почувствовать эту поддержку. Также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена.

Мы выиграли два трофея — достижения, которыми я буду гордиться до конца жизни. Конечно, моей мечтой было, чтобы в шкафу находилось больше трофеев, но, к сожалению, этой мечте не суждено сбыться.

Желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» только успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло от всех в клубе помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо вам за эту главу в моей жизни», — написал тен Хаг.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: