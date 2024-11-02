«Один игрок не делает команду». Личка — об отсутствии Бителло в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии бразильского полузащитника Бителло в составе бело-голубых в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

— Можно ли сказать, что отсутствие Бителло было невосполнимой потерей в плане той игры, которую вы ставите?

— Понятно, что Бителло – очень важный игрок. У него перелом ребра, и он пропустит три-четыре недели. Но есть ещё Фомин, Чавес, Карраскаль, у которых тоже есть важные качества. Один игрок не делает команду, а наоборот. В прошлом сезоне Тюка стал лучшим игроком РПЛ благодаря команде. Да, Бителло не было, но остальные игроки должны распределять работу и стараться делать максимум. К сожалению, во втором тайме мы играли слишком прагматично, — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.