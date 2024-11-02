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«Один игрок не делает команду». Личка — об отсутствии Бителло в матче с «Ростовом»

«Один игрок не делает команду». Личка — об отсутствии Бителло в матче с «Ростовом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии бразильского полузащитника Бителло в составе бело-голубых в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

— Можно ли сказать, что отсутствие Бителло было невосполнимой потерей в плане той игры, которую вы ставите?
— Понятно, что Бителло – очень важный игрок. У него перелом ребра, и он пропустит три-четыре недели. Но есть ещё Фомин, Чавес, Карраскаль, у которых тоже есть важные качества. Один игрок не делает команду, а наоборот. В прошлом сезоне Тюка стал лучшим игроком РПЛ благодаря команде. Да, Бителло не было, но остальные игроки должны распределять работу и стараться делать максимум. К сожалению, во втором тайме мы играли слишком прагматично, — приводит слова Лички пресс-служба клуба на официальном сайте.

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