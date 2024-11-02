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«Байер» не смог обыграть «Штутгарт» в матче 9-го тура Бундеслиги

«Байер» не смог обыграть «Штутгарт» в матче 9-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Штутгарт». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
0 : 0
Штутгарт
Штутгарт

«Байер» занимает третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Штутгарт» заработал 13 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 20 очков за восемь игр.

В следующем туре «Байер» встретится с «Бохумом». Игра состоится 9 ноября. «Штутгарт» встретится с «Айнтрахтом» (10 ноября).

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