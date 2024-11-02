Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Испании 1 ноября

Результаты матчей чемпионата Испании 1 ноября
Комментарии

В пятницу, 1 ноября, состоялся один матч 12-го тура испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 1 ноября. Результат матча

«Алавес» — «Мальорка» — 1:0.

В субботу, 2 ноября, в чемпионате Испании будут сыграны ещё два матча 12-го тура. «Осасуна» сыграет с «Вальядолидом», а «Жирона» встретится с «Леганесом». Отметим, что матчи «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и «Валенсия» — «Реал» были перенесены из-за наводнения.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 30 очков. На втором месте находится «Реал», который набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который записав в свой актив 21 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Мадридский «Реал» пожертвовал € 1 млн пострадавшим от наводнения в Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android