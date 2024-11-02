Результаты матчей чемпионата Испании 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, состоялся один матч 12-го тура испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 1 ноября. Результат матча

«Алавес» — «Мальорка» — 1:0.

В субботу, 2 ноября, в чемпионате Испании будут сыграны ещё два матча 12-го тура. «Осасуна» сыграет с «Вальядолидом», а «Жирона» встретится с «Леганесом». Отметим, что матчи «Вильярреал» — «Райо Вальекано» и «Валенсия» — «Реал» были перенесены из-за наводнения.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 30 очков. На втором месте находится «Реал», который набрал 24 очка. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который записав в свой актив 21 очко.