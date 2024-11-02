«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лиллем» благодаря голу на 90+1-й минуте

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Лион». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Команды сыграли вничью со счётом 1:1

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. На 90+1-й минуте игрок «Лиона» Малик Фофана сравнял счёт.

После этой ничьей в активе «Лилля» стало 18 очков. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице. «Лион» с 15 очками находится на пятом месте. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», набравший 23 очка за девять матчей.