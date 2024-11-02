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«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лиллем» благодаря голу на 90+1-й минуте

«Лион» ушёл от поражения в матче с «Лиллем» благодаря голу на 90+1-й минуте
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Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Лион». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Команды сыграли вничью со счётом 1:1

Франция — Лига 1 . 10-й тур
01 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
Лион
Лион
1:0 Дэвид – 17'     1:1 Фофана – 90+1'    

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте. Отличился канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. На 90+1-й минуте игрок «Лиона» Малик Фофана сравнял счёт.

После этой ничьей в активе «Лилля» стало 18 очков. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице. «Лион» с 15 очками находится на пятом месте. Лидирует в чемпионате «ПСЖ», набравший 23 очка за девять матчей.

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