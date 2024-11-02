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Результаты матчей чемпионата Германии 1 ноября

Результаты матчей чемпионата Германии 1 ноября
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1 ноября в 9-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Германии 1 ноября:

  • «Байер» — «Штутгарт» — 0:0.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 «Бавария», набравшая 20 очков после восьми матчей. На второй строчке располагается «РБ Лейпциг», который также заработал 20 очков после восьми встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Байер», набравший 16 очков в девяти играх.

На момент выхода новости последнее, 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бохум» с одним очком после восьми игр.

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Турнирная таблица Бундеслиги
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