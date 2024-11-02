Матерацци: «Золотой мяч» не имеет большого значения, иногда там принимают странные решения

Бывший центральный защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился прокомментировал вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри, а также высказался о значимости этой награды.

«Не могу жаловаться на Родри, который выиграл Лигу чемпионов и Евро, или Карвахаля. Но Лаутаро также выигрывал трофеи с «Интером» и Аргентиной. Он прав, когда говорит, что ожидал большего. Скажем так: иногда члены жюри принимают странные решения.

Я думаю, что «Золотой мяч» не имеет большого значения. Реальная ценность определяется клубами, с которыми вы выигрываете трофеи. И я бы сказал, что Лаутаро находится в хорошем положении. Он побеждал с «Интером» и Аргентиной, включая Кубок мира и два Кубка Америки, последний из которых он выиграл как лучший бомбардир. Вот что имеет значение. Я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале с Францией и даже не входил в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году», — приводит слова Матерацци Football Italia.